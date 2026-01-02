San Cosme: Recuperan dinero robado de una vivienda, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Cosme, en el marco de labores de investigación desplegados en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación, finalmente lograron recuperar dinero en efectivo y procedieron a la aprehensión del presunto autor.
El ilícito se habría perpetrado en la madrugada de ayer, en un domicilio ubicado por calle Julio C. Rivero de la localidad de San Cosme, aprovechando que se encontraba sin moradores, presuntamente un sujeto, tras saltar un muro perimetral sustrajeron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata, iniciaron un intenso despliegue y tras observar cámaras de seguridad, permitió a los investigadores individualizar al presunto autor, y que se trataría de una persona de confianza de la víctima. En este sentido, finalmente lograron aprehender a este hombre -mayor de edad-, y recuperaron el dinero -casi en su totalidad- que fuera denunciado como sustraído.
El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.