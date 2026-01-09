Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo
concretaron los citados efectivos, cuando encontrándose en inmediaciones de las
calles Chubut y Gbor. Velazco, divisaron e identificaron a un joven mayor de
edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados
y al no poder justificar su presencia, fue demorado.
De igual forma, hallándose por
Avenida Maipú y calle Santa Catalina, identificaron y demoraron a un joven que
merodeaba el lugar, sin poder justificar su accionar en la zona.
También, por Avenida Santa
Catalina y calle Valparaíso, observaron a una persona visualizando los
domicilios de la zona, siendo identificado como un hombre mayor de edad, quien
fue demorado.
Por último, por calles Crespo y Ushuaia, procedieron a la demora de tres personas- dos hombres y una mujer, todos mayores de edad-, quienes se encontraban merodeando, observando las diferentes paradas de colectivos de la zona, sin poder justificar su presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites en cada caso.