viernes, 9 de enero de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de hoy 09-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos demoraron a varias personas.

El primer procedimiento lo concretaron los citados efectivos, cuando encontrándose en inmediaciones de las calles Chubut y Gbor. Velazco, divisaron e identificaron a un joven mayor de edad, quien se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados y al no poder justificar su presencia, fue demorado.

De igual forma, hallándose por Avenida Maipú y calle Santa Catalina, identificaron y demoraron a un joven que merodeaba el lugar, sin poder justificar su accionar en la zona.

También, por Avenida Santa Catalina y calle Valparaíso, observaron a una persona visualizando los domicilios de la zona, siendo identificado como un hombre mayor de edad, quien fue demorado.

Por último, por calles Crespo y Ushuaia, procedieron a la demora de tres personas- dos hombres y una mujer, todos mayores de edad-, quienes se encontraban merodeando, observando las diferentes paradas de colectivos de la zona, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites en cada caso.