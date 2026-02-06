Abandonaron prendas de vestir de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 06-02-26, personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativos, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, más precisamente por calles Laferrere entre Lastra y Avenida Laprida fueron alertados por vecinos del lugar sobre la presencia de un hombre quien aparentemente ingreso al interior de un domicilio y habría salido con algún tipo de bolsa de dudosa procedencia.
Es por ello, que con dieron inicio a la
búsqueda del mismo, no logrando encontrarlo, pero si hallaron una bolsa
abandonada, la cual contenía en su interior prendas de vestir -remeras y
calzados-, por lo que procedieron al secuestro preventivo a fin de determinar
su procedencia.
Lo secuestrado fue trasladado hasta la
comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias al respecto.