viernes, 6 de febrero de 2026

Dos demorados en diferentes procedimientos

En tareas de prevención, personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -GRIM II y IV- demoró en distintas circunstancias a dos personas por merodeo.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo personal del GRIM IV, en horas de la noche de ayer 05-02-26, momentos en que realizaban recorridas de prevención en inmediaciones de Avenida Laprida y calle Heredia, donde observaron a un hombre merodeando y observando detenidamente los domicilios de la zona, tratándose de un mayor de 29 años de edad -alias tono- quien además -según las primeras averiguaciones efectuadas- contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que fue trasladado hasta la comisaría 16ta por razones de jurisdicción.

Asimismo, en la jornada de hoy 06-02-26, personal del GRIM II por intersección de calles Loreto y Liniers identificaron y demoraron a un hombre mayor de 37 años de edad quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía publica, siendo trasladado hasta la comisaría jurisdiccional 21, a fin de continuar con las diligencias al respecto.