Dos demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo
personal del GRIM IV, en horas de la noche de ayer 05-02-26, momentos en que
realizaban recorridas de prevención en inmediaciones de Avenida Laprida y calle
Heredia, donde observaron a un hombre merodeando y observando detenidamente los
domicilios de la zona, tratándose de un mayor de 29 años de edad -alias tono-
quien además -según las primeras averiguaciones efectuadas- contaría con
antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que fue trasladado hasta
la comisaría 16ta por razones de jurisdicción.
Asimismo, en la jornada de hoy 06-02-26, personal del GRIM II por intersección de calles Loreto y Liniers identificaron y demoraron a un hombre mayor de 37 años de edad quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía publica, siendo trasladado hasta la comisaría jurisdiccional 21, a fin de continuar con las diligencias al respecto.