sábado, 7 de febrero de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la tarde de ayer 06-02-26, personal policial dependientes de la Comisaria Decimo Tercera urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención por inmediaciones de calles Suecia, observaron a un joven trasladando a rastras una motocicleta de 110cc y quien, al notar la presencia policial, arroja el mismo y se da a la fuga.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al secuestro preventivo del rodado -marca Cerro de 110cc- y según las primeras averiguaciones efectuadas se logró determinar que se trataría de la misma denunciada como sustraídas horas antes.

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.