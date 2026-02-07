La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la tarde de ayer 06-02-26, personal policial dependientes de la Comisaria Decimo Tercera urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención por inmediaciones de calles Suecia, observaron a un joven trasladando a rastras una motocicleta de 110cc y quien, al notar la presencia policial, arroja el mismo y se da a la fuga.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron al secuestro preventivo del rodado -marca Cerro de 110cc- y según
las primeras averiguaciones efectuadas se logró determinar que se trataría de
la misma denunciada como sustraídas horas antes.
La motocicleta secuestrada fue puesta a
disposición de la justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias del caso.