La Cruz: La Policía secuestró una moto de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron los efectivos, cuando divisaron a un joven mayor de edad, a bordo de una motocicleta – marca Honda Titan-, circulando en contra mano, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, además, al intentar proceder a su identificación, el mismo hizo caso omiso, siendo alcanzado mas adelante y al no contar con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, el mismo fue secuestrado.
Posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones en la base de datos, el rodado resulto poseer irregularidades en los datos alfanuméricos del motor, quedando a disposición de la justicia.
La motocicleta secuestrada fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.