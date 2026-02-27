Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

En la mañana de hoy 27-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Primera de Paso de la Patria, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y con la cooperación del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), llevaron adelante dos allanamientos en barrios 30 Viviendas Nuevas y Esperanza, en el marco de una causa judicial en trámite.
Como resultado del procedimiento, se procedió a la demora de una persona –mayor de edad, como así también al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos, reels y cañas de pescar de distintas marcas y características.
El demorado junto a las cosas secuestradas preventivamente fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.