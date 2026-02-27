viernes, 27 de febrero de 2026

Hallaron muerto a un empresario maderero que navegaba hacia Goya

DE SANTA FE A CORRIENTES 

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, ya que la embarcación no presentaba signos de violencia ni de haber chocado.

Tras poco más de 48 horas de rastrillaje, finalmente el desenlace fatal que nadie quería se confirmó sobre el empresario maderero Marcelo Boschi, de 55 años, cuyo cuerpo fue encontrado flotando aguas debajo del puerto de Reconquista. Su lancha apareció a la deriva el martes a la mañana y su familia confirmó que se dirigía solo hacia la ciudad de Goya, Corrientes, cuando por causas que aún no están claras cayó al río Paraná y no se supo más de él hasta este jueves a las 7 de la mañana. Ninguna hipótesis se descarta.

Según indicaron medios santafesinos, el cuerpo de Boschi se halló en una zona conocida como "El Timbó Quemado", a unos 15 minutos de navegación del puerto de Reconquista, alrededor de las 7 de la mañana de este jueves. El empresario había salido a navegar solo alrededor de las 5 de la madrugada del martes, desde la Guardería Náutica Amarras, a bordo de una lancha tipo Tracker Cargo de 6,40 metros, con algunas pertenencias y su chaleco de seguridad colocado. Hasta un mate recién preparado se encontró en la lancha a la deriva con su motor Yamaha de 115 hp. Los policías no hallaron signos de violencia dentro del bote ni tampoco que hubiera chocado contra algún objeto.

La embarcación fue encontrada el martes a poco más de 10 kilómetros del puerto, a unos 25 minutos río arriba, de donde ayer localizaron su cadáver, lo que parece lógico según entendidos en el comportamiento de los cursos y las corrientes naturales del agua. Fue la Policía de Santa Fe la que descubrió el cuerpo en medio de un megaoperativo del que participó también la Prefectura Naval de esa provincia y de Corrientes, junto a decenas de particulares, familiares y amigos del empresario. Marcelo Boschi, de 55 años, era titular de la firma "De buena madera" de Reconquista y miembro activo de la Sociedad Rural de Santa Fe.

Su familia confirmó en el lugar del hallazgo que se trataba del cuerpo del empresario y tras la recuperación del cadáver comenzaron a analizarse todas las hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido el martes a la madrugada.

La Justicia ordenó que se le practique una autopsia, lo que echaría luz sobre la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Reconquista y la Policía. Todo está bajo investigación.

