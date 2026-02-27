Hallaron muerto a un empresario maderero que navegaba hacia Goya

DE SANTA FE A CORRIENTES
Tras poco más de 48 horas de
rastrillaje, finalmente el desenlace fatal que nadie quería se confirmó sobre
el empresario maderero Marcelo Boschi, de 55 años, cuyo cuerpo fue encontrado
flotando aguas debajo del puerto de Reconquista. Su lancha apareció a la deriva
el martes a la mañana y su familia confirmó que se dirigía solo hacia la ciudad
de Goya, Corrientes, cuando por causas que aún no están claras cayó al río
Paraná y no se supo más de él hasta este jueves a las 7 de la mañana. Ninguna
hipótesis se descarta.
Según indicaron medios
santafesinos, el cuerpo de Boschi se halló en una zona conocida como "El
Timbó Quemado", a unos 15 minutos de navegación del puerto de Reconquista,
alrededor de las 7 de la mañana de este jueves. El empresario había salido a
navegar solo alrededor de las 5 de la madrugada del martes, desde la Guardería
Náutica Amarras, a bordo de una lancha tipo Tracker Cargo de 6,40 metros, con
algunas pertenencias y su chaleco de seguridad colocado. Hasta un mate recién
preparado se encontró en la lancha a la deriva con su motor Yamaha de 115 hp.
Los policías no hallaron signos de violencia dentro del bote ni tampoco que
hubiera chocado contra algún objeto.
La embarcación fue encontrada el
martes a poco más de 10 kilómetros del puerto, a unos 25 minutos río arriba, de
donde ayer localizaron su cadáver, lo que parece lógico según entendidos en el
comportamiento de los cursos y las corrientes naturales del agua. Fue la
Policía de Santa Fe la que descubrió el cuerpo en medio de un megaoperativo del
que participó también la Prefectura Naval de esa provincia y de Corrientes,
junto a decenas de particulares, familiares y amigos del empresario. Marcelo
Boschi, de 55 años, era titular de la firma "De buena madera" de
Reconquista y miembro activo de la Sociedad Rural de Santa Fe.
Su familia confirmó en el lugar
del hallazgo que se trataba del cuerpo del empresario y tras la recuperación
del cadáver comenzaron a analizarse todas las hipótesis sobre lo que pudo haber
ocurrido el martes a la madrugada.
La Justicia ordenó que se le
practique una autopsia, lo que echaría luz sobre la investigación que lleva
adelante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Reconquista y la Policía. Todo
está bajo investigación.
Fuente: www.diarioepoca.com