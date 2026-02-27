Bella Vista: Avispas de gran tamaño anidaron en una escuela primaria y la Policía puso a salvo la zona

Un nido de avispas de gran tamaño fue retirado este jueves de la Escuela Fe y Alegría IP 58 de Bella Vista, luego de que las autoridades del establecimiento alertaran sobre el riesgo que representaba para alumnos y docentes al comenzar las clases este lunes
El aviso fue realizado por la directora, Marilin Belén Soliz, quien solicitó la intervención policial al detectar un panal en el sector del antebaño del edificio escolar.
Hasta el lugar acudió personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, que constató la presencia de un nido de importantes dimensiones, perteneciente a avispas negras de gran porte, presumiblemente del tipo avispón o similar.
Ante el potencial peligro para la comunidad educativa, los efectivos procedieron a la extracción utilizando métodos adecuados y elementos disponibles en el lugar, logrando retirar el panal de manera segura.
No se registraron personas lesionadas ni daños materiales.