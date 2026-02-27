Mercedes: Allanaron una curtiembre que operaba de manera ilegal y secuestraron más de 600 cueros

El operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre la Ruta Nacional N° 119 y estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural y ecológica de Mercedes y de la Comisaría Primera, junto al médico veterinario policial.
La medida se concretó en el marco de una orden de Allanamiento y Secuestro dispuesta por la Fiscalía interviniente. En el lugar, propiedad de un hombre identificado como Miguel Cemborain, se constató la existencia de una importante cantidad de cueros de distintas especies.
Durante el procedimiento se secuestraron:
33 cueros ovinos.
160 cueros de yacaré (36 con caravana y 124 sin identificación).
139 cueros de cabra curtidos.
98 cueros de yacaré curtidos (57 con caravana y 41 sin ella).
23 cueros de carpincho en proceso de curtido.
6 cueros ovinos en proceso de curtido.
9 cueros de búfalo en proceso de curtido.
42 cueros de carpincho en etapa de secado.
123 cueros adicionales de carpincho en proceso de curtido.
Por disposición del fiscal rural interviniente, la totalidad de los elementos secuestrados será sometida a desnaturalización mediante incineración.
La investigación continúa a fin de determinar el origen de los cueros y establecer eventuales responsabilidades por infracción a la normativa vigente en materia ambiental y de fauna.