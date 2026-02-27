Intensos operativos fluviales en Capital e Itatí

Efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica Capital y del área de Recursos Naturales realizaron un patrullaje fluvial conjunto en la zona de Itatí, utilizando dos embarcaciones oficiales.
Durante el operativo se
detectaron irregularidades y se labraron infracciones en el marco de la Ley
Provincial N° 1304/78, al constatarse el ejercicio de actividades de guía de
pesca y turismo sin las licencias habilitantes correspondientes.
El procedimiento contó con la
participación de personal policial y fiscalizadores, y se extendió hasta horas
de la tarde, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas
vigentes en materia de conservación y control de los recursos naturales.