Bella Vista: Tras allanamiento la Policía secuestró cuatro motocicletas, una de ellas buscada por la Justicia de Bs. As.

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Bella Vista, en colaboración con la Unidad Fiscal de Curuzú Cuatiá, y en relación a una causa que se investiga, dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Ángel María Bruzzi al 2200 aproximadamente de esa localidad, lugar donde lograron secuestrar una motocicleta la cual poseía pedido de secuestró por estar presuntamente relacionada a un robo registrado en la Provincia de Buenos Aires.
El procedimiento, lo concretaron en horas de la tarde de ayer 20-02-26, siendo secuestrada una motocicleta -marca Honda XR 300- con pedido de secuestro; además, en la vía pública, en inmediaciones del domicilio también secuestraron otras tres motocicletas -marca Honda XR de 150cc- con signos de adulteraciones en sus numeraciones.
Los rodados secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia.