La Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales dependiente de la Comisaría Séptima urbana en la tarde de ayer 20-02-26, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en un domicilio ubicado en esa jurisdicción donde personas desconocidas habrían sustraído una bicicleta -marca Gravity tipo MTB- rodado 29.
Por el hecho finalmente los mencionados efectivos lograron tras un rápido accionar, hallar y secuestrar el rodado denunciado como sustraído.
Al respecto el elemento recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada dependencia donde se continúan con las diligencias del caso.