En un campo la Policía encontró sano y salvo al ciudadano Azcona Armando de 73 años

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima urbana, tras llevar adelante un intenso rastrillaje y búsqueda en relación a la desaparición del ciudadano AZCONA ARMANDO DE 73 AÑOS DE EDAD, finalmente lograron localizar al mismo sano y salvo en una zona de campo lindante a su domicilio.
Es por ello, que por medio de esta gacetilla policial se agradece la colaboración de los distintos medios de comunicación y de la población en general y además se solicita DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE PARADERO Y LOCALIZACION DEL CIUDADANO AZCONA ARMANDO DE 73 AÑOS DE EDAD, quien se habría ausentado de su domicilio en la jornada de ayer 20-02-26 y dicha solicitud fue emitida oportunamente por medio de anticipo de gacetilla oficial de prensa del día de la fecha (sábado 21-02-26).
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.