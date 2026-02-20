viernes, 20 de febrero de 2026

Buscan a un sujeto que hirió de varias puñaladas a su expareja

Desde las primeras horas de este viernes, la Policía de Corrientes busca intensamente a un sujeto acusado de atacar a puñaladas a su expareja. El atacante fue identificado como Roque S., quien hirió de varios puntazos a una joven. El hecho ocurrió detrás del SUM del barrio Ponce.

Familiares de una joven, de nombre Lucía, viralizaron el hecho que habría ocurrido en las últimas horas en inmediaciones del SUM del barrio Ponce.

La mujer, que está internada en el Hospital Escuela, recibió al menos unas 10 puñaladas y salvó su vida de milagro ya que la mayoría de las heridas son superficiales.

El bestial atacante -identificado como Roque S.- huyó del lugar y es buscado intensamente por la Policía.

La información policial:

Efectivos de la Comisaría Vigesimosegunda Urbana, en la jornada de hoy en horas de la madrugada tomaron conocimiento tras el alerta de un joven quien observó a una mujer lesionada en una plaza.   

Tal cual lo denunciado, una mujer de 22 años fue encontrada con heridas en la plaza del Barrio Ponce:  presentaba lesiones compatibles a las producidas con arma blanca en diversas partes de su cuerpo que serían superficiales.

Según los primeros resultados de las pesquisas realizadas el presunto autor seria su ex pareja por lo que es intensamente buscado por personal policial.

Mientras que al respecto, ante la citada Comisaría se llevan a cabo las distintas diligencias correspondientes.

Fuente: www.radiodos.com.ar