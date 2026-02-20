Buscan a un sujeto que hirió de varias puñaladas a su expareja

Familiares de una joven, de
nombre Lucía, viralizaron el hecho que habría ocurrido en las últimas horas en
inmediaciones del SUM del barrio Ponce.
La mujer, que está internada en el Hospital
Escuela, recibió al menos unas 10 puñaladas y salvó su vida de milagro ya que
la mayoría de las heridas son superficiales.
El bestial atacante -identificado como Roque S.- huyó del lugar y es buscado intensamente por la Policía.
La información policial:
Efectivos de la Comisaría Vigesimosegunda
Urbana, en la jornada de hoy en horas de la madrugada tomaron conocimiento tras
el alerta de un joven quien observó a una mujer lesionada en una plaza.
Tal cual lo denunciado, una mujer de 22 años
fue encontrada con heridas en la plaza del Barrio Ponce: presentaba lesiones compatibles a las
producidas con arma blanca en diversas partes de su cuerpo que serían superficiales.
Según los primeros resultados de las pesquisas
realizadas el presunto autor seria su ex pareja por lo que es intensamente
buscado por personal policial.
Mientras que al respecto, ante la citada Comisaría se llevan a cabo las distintas diligencias correspondientes.
