Murió tras descompensarse en una garita de colectivos

Un hombre de 47 años murió sorpresivamente tras sufrir una descompensación por calle Pío XII al 2000. El hecho ocurrió en una garita de colectivos en el barrio Sur. El sujeto cayó al piso mientras esperaba una unidad de transporte.
En principio, por causas
naturales, murió un hombre en una parada de colectivos por Pío XII y Lamadrid.
Familiares fueron alertados y se
acercaron al lugar donde intervino personal policial y trabajaron peritos para
llevar adelante las actuaciones de rigor.
La investigación quedó a cargo de la Comisaría Tercera.
