jueves, 19 de febrero de 2026

Tras intensa búsqueda la Policía encontró sin vida a una menor desaparecida en la zona de Toropí

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Segunda de Bella Vista, en colaboración con la unidad fiscal interviniente iniciaron de oficio actuaciones en relación a un hecho, donde resultara víctima una menor de 17 años, quien habría perecido ahogada en aguas del Rio Paraná.

Según las primeras averiguaciones y diligencias realizadas, el hecho se habría registrado ayer 18-02-26 alrededor de las 17:30 horas, en aguas del Rio Paraná zona conocida como Toropí, en circunstancias en que una mujer se encontraba refrescándose en compañía de su hija menor de 17 años de edad, y en un momento determinado habrían caído a un pozo, desapareciendo de la superficie acuática la joven, ante lo cual se desplegaron distintos trabajos de búsqueda, con otras fuerzas y PRIAR, logrando hallar el cuerpo de la misma pero ya sin vida, desconociéndose aún más detalles y pormenores que rodearon los hechos.

Al respecto, en la citada Comisaría de Distrito, se continúan con las diligencias del caso.