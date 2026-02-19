Tras intensa búsqueda la Policía encontró sin vida a una menor desaparecida en la zona de Toropí

Según las primeras averiguaciones y diligencias realizadas, el hecho se habría registrado ayer 18-02-26 alrededor de las 17:30 horas, en aguas del Rio Paraná zona conocida como Toropí, en circunstancias en que una mujer se encontraba refrescándose en compañía de su hija menor de 17 años de edad, y en un momento determinado habrían caído a un pozo, desapareciendo de la superficie acuática la joven, ante lo cual se desplegaron distintos trabajos de búsqueda, con otras fuerzas y PRIAR, logrando hallar el cuerpo de la misma pero ya sin vida, desconociéndose aún más detalles y pormenores que rodearon los hechos.
Al respecto, en la citada Comisaría de Distrito, se continúan con las diligencias del caso.