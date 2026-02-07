Paso de los Libres: Camionero murió tras caer desde un puente al Río Miriñay

Ayer 06-02-26, en horas de la noche, personal policial de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional Nº123 -zona del Puente Miriñay- por causas y circunstancias que se tratan de establecer se produjo el despiste de un camión y posterior vuelco hacia las Aguas del Rio, dejando como resultado el deceso de un hombre mayor de edad.
Según
la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las
22:30 horas y tuvo como protagonista a un camión - marca Volkswagen, modelo
17310- el cual era conducido por un hombre mayor de 70 años aproximadamente.
A consecuencia del siniestro, en el lugar se produjo el lamentable deceso del conductor del rodado; en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto que en la citad comisaria se continúan con las actuaciones del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.