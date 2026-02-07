sábado, 7 de febrero de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un joven y recuperan elementos robados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuesto robo registrado en un domicilio ubicado en el Barrio las Palmas de esa localidad y por el cual finalmente lograron recuperar lo denunciado como sustraído y demorar al presunto autor.

El procedimiento, lo concretaron luego de minuciosos trabajos investigativos, lo que los llevo hasta un domicilio ubicado en el Barrio Sol, donde una mujer entrego de manera voluntaria un ventilador de pie, un parlante portátil y una cocina, elementos que habrían sido denunciados como sustraídos; asimismo, demoraron a un joven mayor de 19 años de edad, alias “petiso” quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.

Al respecto, el demorado y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.