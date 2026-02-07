Paso de los Libres: Demoran a un joven y recuperan elementos robados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuesto robo registrado en un domicilio ubicado en el Barrio las Palmas de esa localidad y por el cual finalmente lograron recuperar lo denunciado como sustraído y demorar al presunto autor.
El procedimiento, lo concretaron luego de
minuciosos trabajos investigativos, lo que los llevo hasta un domicilio ubicado
en el Barrio Sol, donde una mujer entrego de manera voluntaria un ventilador de
pie, un parlante portátil y una cocina, elementos que habrían sido denunciados
como sustraídos; asimismo, demoraron a un joven mayor de 19 años de edad, alias
“petiso” quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.
Al respecto, el demorado y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.