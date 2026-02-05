Cazadores Correntinos: Un hombre murió electrocutado

Efectivos policiales dependientes
de la Comisaria de Distrito Cazadores Correntinos, tomaron conocimiento días
atrás que un hombre fue hallado sin vida en un camino vecinal ubicado en esa
localidad.
Es por ello, que de forma
inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde efectivamente se
encontraba un hombre sin vida-mayor de 67 años de edad-, quien aparentemente
realizaba trabajos de tendidos eléctricos en la zona rural y por causas y
circunstancias que se tratan de establecer habría sufrido una descarga
eléctrica, desconociéndose más detales y pormenores que rodearon el hecho.
Al respecto, por disposición de
las autoridades judiciales en turno, en la citada dependencia se dio inicio a
actuaciones de oficio por averiguación de causal de muerte.