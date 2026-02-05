jueves, 5 de febrero de 2026

Cazadores Correntinos: Un hombre murió electrocutado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Cazadores Correntinos, tomaron conocimiento días atrás que un hombre fue hallado sin vida en un camino vecinal ubicado en esa localidad.

Es por ello, que de forma inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar, donde efectivamente se encontraba un hombre sin vida-mayor de 67 años de edad-, quien aparentemente realizaba trabajos de tendidos eléctricos en la zona rural y por causas y circunstancias que se tratan de establecer habría sufrido una descarga eléctrica, desconociéndose más detales y pormenores que rodearon el hecho.

Al respecto, por disposición de las autoridades judiciales en turno, en la citada dependencia se dio inicio a actuaciones de oficio por averiguación de causal de muerte.