Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

Personal policial dependientes de las Comisarias 2da y 4ta de Goya, llevaron adelante en forma conjunta trabajos investigativos en relación a un hecho delictivo -robo de motocicleta- registrado días atrás y por el cual finalmente lograron en la tarde del martes 03-02-26 recuperar la misma.
El procedimiento, lo llevaron a cabo por Avenida Rolon entre calles Olivera y G. Nacional, siendo la motocicleta secuestrada de marca Gilera de 110cc.
Al respecto, el rodado fue puesto a disposición de a justicia y trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.