La Policía esclareció un hecho delictivo y recuperó dinero robado, hay un demorado

Personal policial dependientes de
la Comisaria de Distrito Santa Rosa llevaron adelante tareas investigativas
relacionadas a un hecho delictivo en el cual persona desconocida habría
sustraído dinero en efectivo y cheques del interior de un local comercial
ubicado en la zona céntrica de la localidad y por el cual finalmente a las
pocas horas del ilícito los mencionados efectivos lograron esclarecer el hecho,
demorando al presunto autor y recuperando lo sustraído.
El procedimiento, lo concretaron
en horas de la mañana de ayer 04-02-26 en una laguna de la localidad, donde el
presunto autor se encontraba escondido, más precisamente entre los juncos y con
el cuerpo casi en su totalidad en el interior del agua; es por ello, que con la
colaboración de bomberos voluntarios procedieron a ingresar y demorar al mismo,
así también secuestraron gran cantidad de dinero en efectivo que se encontraban
atados a un matorral y seria parte de lo denunciado como sustraído.
La persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.