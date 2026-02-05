jueves, 5 de febrero de 2026

La Policía esclareció un hecho delictivo y recuperó dinero robado, hay un demorado

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Rosa llevaron adelante tareas investigativas relacionadas a un hecho delictivo en el cual persona desconocida habría sustraído dinero en efectivo y cheques del interior de un local comercial ubicado en la zona céntrica de la localidad y por el cual finalmente a las pocas horas del ilícito los mencionados efectivos lograron esclarecer el hecho, demorando al presunto autor y recuperando lo sustraído.

El procedimiento, lo concretaron en horas de la mañana de ayer 04-02-26 en una laguna de la localidad, donde el presunto autor se encontraba escondido, más precisamente entre los juncos y con el cuerpo casi en su totalidad en el interior del agua; es por ello, que con la colaboración de bomberos voluntarios procedieron a ingresar y demorar al mismo, así también secuestraron gran cantidad de dinero en efectivo que se encontraban atados a un matorral y seria parte de lo denunciado como sustraído.

La persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.