Conductor de una camioneta murió tras chocar contra un árbol

En horas de la noche de ayer 19-02-26, cerca de las 23.00 horas, efectivos policiales de la Comisaría Décima urbana, tomaron conocimiento que por Ruta provincial N°99 y Av. Centenario se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una camioneta –marca Toyota Hilux- conducido por un hombre de apellido Romero –mayor de edad- quien por causas que se tratan de establecer tras producirse su despiste colisionó contra un árbol, lo que lamentablemente le provocó su deceso.
Al respecto, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia policial se prosigue con los trámites del caso.
Foto: www.radiodos.com.ar