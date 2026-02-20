Santa Rosa: La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de distrito Santa Rosa en la jornada del miércoles 18-02-26 lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída en la ciudad capital y aprehendieron a un hombre mayor de edad presuntamente involucrado en el hecho que se investiga.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos en la vía pública, momento en que identificaron a un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- y tras las primeras averiguaciones realizadas se logro determinar que dicho rodado poseía pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.
El rodado secuestrado y la persona aprehendida fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.