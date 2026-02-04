La Policía intensifica operativos de control vehicular e identificación de personas

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 04-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Novena Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-, GRIM 2,4,5, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a
cabo en los horarios comprendidos de 03:00 hasta las 05:00 horas
aproximadamente, oportunidad en que identificaron a varias personas para
averiguación de sus antecedentes, siendo demoradas 21 de ellas, además,
realizaron controles de diferentes vehículos que transitaban por la zona,
secuestrando preventivamente 10 motocicletas, las cuales no contaban con la
documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.