Demoran a cuatro hombres tras una riña

Personal del Destacamento San Marcos, en horas de la madrugada de hoy 12-02-26, en momentos que realizaban sus recorridas de prevención de ilícitos demoraron a cuatros hombres que aparentemente se encontraban protagonizando una riña.
Dicho procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 04:30 horas, cuando los mencionados efectivos se
encontraron en inmediaciones de calles Pasaje Las Flores y Magallanes, lugar
donde divisaron a varios sujetos en riña, causando disturbios en la vía pública,
por ello procedieron a la demora y posterior identificación de estos,
tratándose de cuatro hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su
actitud.
Por tal motivo, estas personas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional donde se llevan adelante los trámites de rigor.