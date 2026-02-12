jueves, 12 de febrero de 2026

La Policía recuperó un celular robado

En la jornada de ayer 11-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca Motorola modelo E20- por calle Loreto y Cruz de los Milagros de esta Ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías se dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas, lograron observar a un sujeto, quien al  ver el móvil policial sale a correr y saca entre sus prendas un teléfono celular arrojándolo a la vía publica, dándose a la fuga, por ello se procedió al secuestro preventivo del dispositivo, que según sus características seria el recientemente sustraído.

Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.