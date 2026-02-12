La Policía recuperó un celular robado

El procedimiento lo
realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular
-marca Motorola modelo E20- por calle Loreto y Cruz de los Milagros de esta
Ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías se
dirigieron al lugar donde tras un amplio rastrillaje por zonas aledañas, lograron
observar a un sujeto, quien al ver el
móvil policial sale a correr y saca entre sus prendas un teléfono celular arrojándolo
a la vía publica, dándose a la fuga, por ello se procedió al secuestro
preventivo del dispositivo, que según sus características seria el
recientemente sustraído.
Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.