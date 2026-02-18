Demoran a dos jóvenes y recuperan un parlante robado

En la madrugada de hoy 18-02-26, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana, realizando recorridas y tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz procedimiento recuperaron un parlante y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.
Luego de ser alertados acerca de un ilícito ocurrido en un domicilio del barrio Ex Aero Club, donde personas de identidades desconocidas habrían sustraído un parlante – marca JBL-, los efectivos realizaron amplios rastrillajes en las inmediaciones, lo que posibilito recuperar el aparato y además, aprehender a dos jóvenes de 19 y 21 años de edad, quienes estarían presuntamente vinculados al hecho.
Lo recuperado junto a los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, iniciándose un legajo judicial por supuesto robo y posteriormente trasladados a la citada dependencia.