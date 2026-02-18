Tras dos allanamientos la Policía secuestró una moto vinculada a una estafa

En horas de la mañana de hoy 18-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Luis del Palmar y con la valiosa cooperación de la División investigaciones de la Unidad regional N°1 San Luis del Palmar, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación a una supuesta estafa, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestraron una motocicleta presuntamente relacionada el hecho.
Los distintos trabajos de investigación llevo a los policías a diligenciar dos órdenes de allanamientos en esta ciudad capital, en uno de ellos ubicado en el Barrio San Gerónimo, finalmente lograron el secuestro de una motocicleta -marca Bajaj Rouser 200-, la cual estaría presuntamente vinculado en el hecho que se investiga.
El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.