Demoran a dos personas que ocasionaban disturbios en la vía pública

En la madrugada de hoy 02-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria 13ra urbana fueron alertados por el Sistema Integral Seguridad 911, que en zonas del Puente Negro se hallaban n grupo de personas de gran magnitud ocasionando disturbios en la vía publica y/o participando de alguna riña.
Por ello, de forma inmediata los uniformados
se dirigieron hasta el lugar, donde efectivamente se hallaba un grupo de
personas, por lo que se solicitó la colaboración del Grupo de Respuesta
Inmediata Motorizada -GRIM 2- con
quienes tras un efectivo accionar lograron dispersar a los mismos, siendo
demorados dos mayores de 19 alias “papuchi” y de 23 años alias “gonza”.
Ambos fueron trasladados hasta la comisaria contravencional donde se llevan a cabo las diligencias del caso.