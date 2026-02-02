Tras una ardua investigación la Policía recuperó varios elementos robados

El primer procedimiento, lo concretaron días
atrás, momentos en que realizaban recorridas de prevención en zonas de su
jurisdicción y en un momento visualizan a dos sujetos en el patio de un
domicilio, con 4 sillas y 01 lavarropas en poder de los mismos, quienes, al
verse sorprendido, abandonan los elementos, y emprenden su huida; Por tal
motivo, los uniformados lograron el secuestro de las cosas a fin de ser
devueltos a sus propietarios.
De igual forma, en relación a un hecho
relacionado a un supuesto robo, los uniformados lograron en una zona de
descampado hallar y secuestrar una desmalezadora el cual habría sido denunciada
como sustraída.
Por otra parte, en la siesta del pasado
01-02-26, personal de la misma dependencia, logró recuperar un tubo de gas de
10kg, el cual también habría sido denunciado como sustraído recientemente.
En todos los casos, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias correspondientes.