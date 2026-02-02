lunes, 2 de febrero de 2026

Tras una ardua investigación la Policía recuperó varios elementos robados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésimo Primera urbana, luego de tomar conocimiento de diferentes hechos delictivos llevaron adelante tareas investigativas lo que permitió finalmente recuperar los denunciados como sustraídos.

El primer procedimiento, lo concretaron días atrás, momentos en que realizaban recorridas de prevención en zonas de su jurisdicción y en un momento visualizan a dos sujetos en el patio de un domicilio, con 4 sillas y 01 lavarropas en poder de los mismos, quienes, al verse sorprendido, abandonan los elementos, y emprenden su huida; Por tal motivo, los uniformados lograron el secuestro de las cosas a fin de ser devueltos a sus propietarios.

De igual forma, en relación a un hecho relacionado a un supuesto robo, los uniformados lograron en una zona de descampado hallar y secuestrar una desmalezadora el cual habría sido denunciada como sustraída.

Por otra parte, en la siesta del pasado 01-02-26, personal de la misma dependencia, logró recuperar un tubo de gas de 10kg, el cual también habría sido denunciado como sustraído recientemente.

En todos los casos, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias correspondientes.