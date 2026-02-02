Demoran a un hombre por desobedecer una orden judicial

En horas de la tarde de hoy 02-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima urbana fueron alertados que por calles Juan Manuel de Rosas al 1400 aproximadamente se halla un hombre desobedeciendo una orden judicial -medida cautelar-.
Por ello, de forma inmediata los mencionados
efectivos se dirigieron hasta el lugar donde procedieron a la identificación y
posterior del mismo, tratándose de un mayor de 30 años de edad.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.