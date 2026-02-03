martes, 3 de febrero de 2026

Demoran a motochorros tras una persecución

En horas del mediodía de hoy 03-02-26, personal de la Comisaria 22º, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención observaron por Ruta Provincial Nº 5, y calle Joaquín Arquero circular a alta velocidad a dos personas a bordo de una motocicleta -de Honda CB Twister de 125 cc- y quienes aparentemente -por manifestaciones de una persona- los mismos intentaron violentar un vehículo automotor.

Es por ello, que, al continuar con el seguimiento de los mismos para su identificación, estos se dan a la fuga a alta velocidad, siendo demorados por Ruta Nacional Nº 12, así también secuestraron el rodado el cual al momento del procedimiento no contaba con documentaciones que acredite su propiedad.

Los demorados, y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.