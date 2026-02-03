Demoran a motochorros tras una persecución

En horas del mediodía de hoy 03-02-26, personal de la Comisaria 22º, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención observaron por Ruta Provincial Nº 5, y calle Joaquín Arquero circular a alta velocidad a dos personas a bordo de una motocicleta -de Honda CB Twister de 125 cc- y quienes aparentemente -por manifestaciones de una persona- los mismos intentaron violentar un vehículo automotor.
Es por ello, que, al continuar
con el seguimiento de los mismos para su identificación, estos se dan a la fuga
a alta velocidad, siendo demorados por Ruta Nacional Nº 12, así también
secuestraron el rodado el cual al momento del procedimiento no contaba con
documentaciones que acredite su propiedad.
Los demorados, y el rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con
las diligencias del caso.