martes, 3 de febrero de 2026

Tras allanamiento la Policía secuestró elementos robados

En el marco investigativo, relacionado a una causa iniciada por supuesto robo registrado días atrás, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Tercera urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevan adelante tareas investigativas y a raíz de las mismas en la mañana de hoy 03-02-26 diligenciaron una orden de allanamiento en el cual lograron secuestrar prendas de vestir los cuales estarían presuntamente relacionados con la causa que se investiga.

El procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor las 08:30 horas en un domicilio ubicado por Ruta Nacional Nº 12 y calle Méndez, lugar donde lograron hallar y secuestrar los elementos antes mencionados.

Cabe señalar, que el presunto autor ya habría sido identificado y aprehendido anteriormente por otro hecho delictivo registrado en otra jurisdicción, por lo que se encuentra a disposición de la justicia juntamente con los elementos secuestrados en esta oportunidad, llevándose a cabo las diligencias del caso en la mencionada dependencia.