Tras allanamiento la Policía secuestró elementos robados

En el marco investigativo, relacionado a una causa iniciada por supuesto robo registrado días atrás, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Tercera urbana en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevan adelante tareas investigativas y a raíz de las mismas en la mañana de hoy 03-02-26 diligenciaron una orden de allanamiento en el cual lograron secuestrar prendas de vestir los cuales estarían presuntamente relacionados con la causa que se investiga.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor las 08:30 horas en un domicilio ubicado por Ruta Nacional Nº 12
y calle Méndez, lugar donde lograron hallar y secuestrar los elementos antes
mencionados.
Cabe señalar, que el presunto
autor ya habría sido identificado y aprehendido anteriormente por otro hecho
delictivo registrado en otra jurisdicción, por lo que se encuentra a disposición
de la justicia juntamente con los elementos secuestrados en esta oportunidad,
llevándose a cabo las diligencias del caso en la mencionada dependencia.