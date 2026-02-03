martes, 3 de febrero de 2026

La Policía secuestró 12 plantas de Marihuana halladas en una vivienda de Santa Lucía

En horas del mediodía de hoy 03-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia lograron el secuestro preventivo de plantas y plantines de Marihuana, los cuales se encontraban en el interior del patio de un domicilio.

El procedimiento, lo llevaron a cabo, luego de ser alertados sobre un supuesto disturbio de índole familiar en un domicilio ubicado en el barrio La Estancia, es por ello, que una vez situados en el lugar se entrevistaron con la propietaria del lugar quien negó dicha situación; posteriormente, con la autorización de la misma se procedió a verificar en inmueble  a fin de contratar lo denunciado  y a simple vista los uniformados lograron observar que en el patio trasero del domicilio se hallaban plantas que presumiblemente serian de marihuana; es por ello, que bajo las formalidades legales procedieron al secuestró de los mismos, siendo un total de 10 plantas y 02 plantines.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, iniciándose actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley 23.737.