La Policía secuestró 12 plantas de Marihuana halladas en una vivienda de Santa Lucía

En horas del mediodía de hoy
03-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa
Lucia lograron el secuestro preventivo de plantas y plantines de Marihuana, los
cuales se encontraban en el interior del patio de un domicilio.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo, luego de ser alertados sobre un supuesto disturbio de índole familiar en
un domicilio ubicado en el barrio La Estancia, es por ello, que una vez
situados en el lugar se entrevistaron con la propietaria del lugar quien negó
dicha situación; posteriormente, con la autorización de la misma se procedió a
verificar en inmueble a fin de contratar
lo denunciado y a simple vista los
uniformados lograron observar que en el patio trasero del domicilio se hallaban
plantas que presumiblemente serian de marihuana; es por ello, que bajo las
formalidades legales procedieron al secuestró de los mismos, siendo un total de
10 plantas y 02 plantines.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, iniciándose actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley 23.737.