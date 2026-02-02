Lavalle: La Policía secuestró más de 130 kg de carne no apta para el consumo humano

En el marco del Plan Integral de Prevención del Abigeato, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica Lavalle realizó controles e inspecciones en carnicerías de Villa Córdoba, departamento Lavalle, secuestrando en la oportunidad productos cárnicos no aptos para el consumo humano.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en una de las
carnicerías de la mencionada localidad, donde secuestraron un total de 131,700
kilos de carnes bovina de distintos cortes, por falta de sellos sanitarios
correspondientes los cuales
fueron inspeccionados por el veterinario policial.
Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado para su desnaturalización mediante incineración correspondiente.