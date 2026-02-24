Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 24-02-26, efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en momentos que se encontraban de recorrida en el ámbito la jurisdicción asignada, demoraron a un hombre.
Dicho procedimiento, lo concretaron cerca de las 02:30 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas en inmediaciones en Avenida La Paz y calle Honduras, lugar donde visualizaron a un sujeto merodeando, observando detenidamente los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un hombre de 31 años de edad -alias Guasón-, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar.
Al respecto, el demorado fue traslado a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.