La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 23-02-26, efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente denunciada sustraída.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Gilera 110c.c- en el Barrio Loma Linda, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar dicha motocicleta recientemente sustraída, abandonada en una cancha de fútbol del Barrio Villa Raquel.
Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.