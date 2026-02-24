La Policía recuperó silletas robadas recientemente

En horas de la madrugada de hoy 24-02-26, efectivos policiales de la Comisaría segunda urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras intensos rastrillajes, lograron hallar y recuperar tres silletas que habrían sido sustraídas momentos antes.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que de un local gastronómico ubicado en proximidades al puente general Belgrano, habrían sustraído tres silletas.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata realizaron un intenso trabajo de investigación y rastrillajes, logrando finalmente hallar y recuperar en un descampado ubicado en inmediaciones de calles Suipacha y General Paz, las silletas que habrían sido sustraídas momentos antes.
Las silletas recuperadas fueron trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.