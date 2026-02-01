Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -G.R.I.M IV-, en la jornada de ayer 31-01-26, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Los Tulipanes y Los Crisantemos, divisan a un sujeto observando el interior de los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, generando intranquilidad a los transeúntes.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora de un hombre de 33 años de
edad, quien tenia en su poder una mochila que en su interior contenía un
alargue, del cual no supo justificar la procedencia del mismo y además tras las
primeras averiguaciones este hombre registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional donde se continúan con las diligencias
correspondientes.