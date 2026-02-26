Demoran a un joven por merodeo

En horas de la tarde de hoy 26-02-26, cerca de las 18.00 horas, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron, en inmediaciones de calles Velazco y Cundon, cuando visualizan a un sujeto merodeando, observando los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se procede a la demora del mismo, quien no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar, tratándose de un sujeto de alias “monito” mayor de edad.
El demorado fue trasladado a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.