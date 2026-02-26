Santa Rosa: Demoran a un hombre y recuperan dos baterías robadas

El procedimiento dio inició luego de tomar conocimiento de la sustracción de dos baterías -marca Bolder de 12x75-, las cuales aparentemente se encontraban instaladas en su camión, estacionado por calle Olegario Domínguez del barrio Llamarada.
En ese marco, tras tareas investigativas llevadas adelante por el mencionado personal policial, se obtuvo información sobre el posible lugar donde se hallarían los elementos y la identidad del presunto autor. En consecuencia, se realizaron las diligencias correspondientes, lográndose el secuestro de ambas baterías y la demora de la persona que sería el presunto autor.
El demorado y lo recuperado fueron puestos a disposición del Fiscal en turno, continuándose con las actuaciones de rigor que corresponden.