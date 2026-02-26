Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento que en horas de la madrugada, de un domicilio ubicado en el barrio Mil Viviendas, personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta -marca motomel blitz 110c.c.-.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata, los policías en colaboración con la unidad fiscal en turno, iniciaron diversos trabajos de investigación, dichas labores permitió a los investigadores individualizar al presunto autor, tal es así, que intensificando sus recorridas y rastrillajes por inmediaciones del Barrio Pio X, divisan a esta persona a bordo de una motocicleta de similares características, quien al notar la presencia policial, arroja el rodado y huye de a pie por entre domicilios y pasillos existentes en la zona, procediendo al secuestro del rodado, el cual se trataba del sustraído horas antes.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.