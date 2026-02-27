La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Quinta urbana, en horas de la tarde de hoy 27-02-26, momentos en que realizaban recorridas de prevención en zonas del barrio la Tosquera, observaron a un joven a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- a quien al intentan identificar, pero el mismo al notar la presencia policial emprende su huida y arroja el rodado en la vía pública.
Por ello, el personal policial procede al secuestro preventivo de la motocicleta y tras realizar las primeras averiguaciones lograron determinar que se trataría de la misma denunciada como sustraída días atrás.
Al respecto, el rodado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.