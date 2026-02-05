jueves, 5 de febrero de 2026

Demoran a un joven y recuperan una bicicleta robada

En horas de la mañana de ayer 04-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención en zonas del barrio Santa Rita lograron la demora de un joven mayor de edad y el secuestro preventivo de una bicicleta denunciada como sustraída días atrás.

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de observar a un joven a bordo de una bicicleta y quien al notar la presencia policía intenta cambiar de rubo de circulación, pero fue rápidamente demorado e identificado en inmediaciones de calles 138 y 111, tratándose de un mayor de 19 años de edad, alias “chirola”; así mismo se secuestró el rodado -marca SLP rodado 29- y tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída días atrás.

La persona demorada y lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria 10º, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.