Demoran a un joven y recuperan una bicicleta robada

En horas de la mañana de ayer 04-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención en zonas del barrio Santa Rita lograron la demora de un joven mayor de edad y el secuestro preventivo de una bicicleta denunciada como sustraída días atrás.
El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de
observar a un joven a bordo de una bicicleta y quien al notar la presencia
policía intenta cambiar de rubo de circulación, pero fue rápidamente demorado e
identificado en inmediaciones de calles 138 y 111, tratándose de un mayor de 19
años de edad, alias “chirola”; así mismo se secuestró el rodado -marca SLP
rodado 29- y tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que se
trataría de la misma denunciada como sustraída días atrás.
La persona demorada y lo secuestrado fue
puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria 10º, donde
se llevan a cabo las diligencias del caso.