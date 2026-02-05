Paso de la Patria: La Policía recuperó un celular robado

En la jornada del martes 03-02-26, personal de la División de Investigación Criminal de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de la Patria, con la colaboración de la unidad fiscal interviniente, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un teléfono celular recientemente sustraído
Los distintos trabajos de investigación y
amplios rastrillajes por distintas zonas, posibilitaron a los policías hallar y
secuestrar de un teléfono celular -marca Iphone-, por lo cual se procedió al
secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes
Al respecto, el dispositivo fue trasladado
hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de
rigor.