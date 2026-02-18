Demoran a un motociclista con antecedentes policiales

En horas de la mañana de hoy 18-02-26, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebato, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto a bordo de una motocicleta, quien se encontraba merodeando y con antecedentes policiales.
El procedimiento lo realizaron cerca de las 10.30 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Avenida Teniente Ibañez y Lisandro Segovia, divisan a un sujeto -mayor de edad-, a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-, el cual se encontraba merodeando, quien al ser abordado no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar, además conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales, tampoco contaba con las documentaciones que acredite propiedad del rodado.
El demorado junto a la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.