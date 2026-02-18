Esquina: Gracias a un rápido accionar detienen a tres sujetos que asaltaron en un comercio

Según las primeras diligencias este hecho habría ocurrido hoy miércoles cerca de las 10.00 hs., cuando dos sujetos desconocidos ingresaron al interior de un local comercial (de una tarjeta de créditos) de calles Santa Rita y Mitre y de forma sorpresiva abordaron a dos cajeros del comercio, sin ser en principio advertidos por el resto de los clientes presentes, y sustrajeron la suma cercana a los dos millones, para luego darse a la fuga del lugar.
Es por ello que tras ser alertado el personal policial de la Comisaria Primera de Esquina junto con las otras dependencias de la zona desplegaron un importante operativo cerrojo en diversos puntos de la provincia que dejo como resultado horas más tarde la localización de ambos sujetos, pero ya en la localidad de Pueblo Libertador frente al hospital de la zona, y gracias a un funcionario (de franco de servicios) junto a la comisaría local lograron la detención de los mismos y en poder de estos recuperar el dinero sustraído, dos arma de fuego una calibre 9 mm., y otras 11.25, además de otra importante suma de dinero de origen dudoso siendo un total de lo secuestrado más de 3 millones de pesos y otras documentaciones, siendo identificados con los apellidos Peralta y Vázquez (ambos mayores de edad oriundos de la Provincia de Buenos Aires).
Posteriormente se procedió a la detención de un tercer hombre quien sería un remisero que los traslado desde esquina hasta pueblo Libertador para tratar de verificar si tendría o no relación con los otros detenidos por el atraco. Por lo que se destaca el rápido y eficaz accionar policial en torno a este hecho delictivo poco habitual en nuestra provincia.
Al respecto, en la citada Comisaría Primera de Esquina, se prosiguen con las diligencias sumariales del caso en colaboración con las autoridades Judiciales en turno.