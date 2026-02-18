La Policía de Corrientes busca al prófugo Romero Ricardo Martín de 27 años vinculado a una causa por Homicidio Agravado

La medida fue dispuesta en el marco de un legajo de investigación en trámite, en razón que esta persona estaría sindicado como presunto autor del delito de “Homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
En tal sentido, la Policía intensificó los operativos de búsqueda en zona urbana y rural, afectando recursos humanos y logísticos, a fin de dar cumplimiento a la orden judicial vigente.
No obstante, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a este hombre, puedan hacerlo ante la Comisaría distrito segunda de Mercedes nro. 3795-104385 o 3773-628693; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.