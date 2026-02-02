La Policía demoró a un joven que encontraba merodeando en zona de locales comerciales

Personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 -G.R.I.M III-, en la madrugada de ayer 01-02-26, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Junin y La Rioja, divisaron a un sujeto merodeando observando detenidamente el interior de los vehículos y locales comerciales, causando intranquilidad en los transeúntes que pasaban por el lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior demora de un joven de 26 años de
edad, quien no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Al respecto, el demorado fue trasladado a la
Comisaria 1º Urbana donde se prosiguen con las diligencias de rigor.